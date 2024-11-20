午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６４５、値下がり銘柄数は９２６、変わらずは７２銘柄だった。業種別では３３業種中８業種が上昇。値上がり上位に小売、電気・ガスなど。値下がりで目立つのは保険、鉱業、銀行、陸運、空運など。 出所：MINKABU PRESS