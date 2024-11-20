長島昭久首相補佐官は２０〜２４日の日程で米ワシントンを訪問する。トランプ次期政権入りが見込まれる共和党関係者らと会談し、石破茂首相とトランプ氏による対面会談の早期実現につなげたい考えだ。関係者によると、首相は長島氏に次期政権に関する情報収集を指示。長島氏は米国滞在中、日米同盟や地域情勢など外交・安全保障分野を中心に意見交換を行う見通しだ。