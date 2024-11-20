瀬戸内地方は高気圧に覆われてよく晴れています。午後も時おり雲が出る程度で、各地とも日ざしが多いでしょう。日中の最高気温は15度から16度くらいで、厳しい寒さとなった19日と比べると3度前後高い予想です。 21日は高気圧の勢力の中となるものの、気圧の谷の影響を受ける見込みです。海沿いでは21日もおおむね晴れるでしょう。岡山県北部は雲が多く、晴れたり曇ったりとなりそうです。21日朝の最低気温は、陸で3度前後、海沿い