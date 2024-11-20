プロテクトは、鳩による被害に悩む個人住宅や商業施設、マンションの方々のために開発した「はとクリーン からすクリーン泡スプレー」を販売中。 プロテクト「はとクリーン からすクリーン泡スプレー」  内容量：200ml価格：2,695円(税込)商品名：からすクリーン泡タイプ内容量：100ml価格：2,695円(税込) プロテクトは、鳩による被害に悩む個人住宅や商業施設、マンションの方々のために開発した「はとク