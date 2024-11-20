サイトロンジャパン株式会社は、天体観測に役立つ情報が記された壁掛けカレンダー「天体カレンダー2025」を12月6日（金）に発売する。価格は990円（税込）。 カレンダーには同社が開催した天体写真コンテストで入賞した13作品を採用。月めくり式の全28ページで構成している。 各月のページには月の出入り時刻や満ち欠けを示すイラストのほか、流星群の極大日など天文現象の情報を掲載して