大阪・関西万博警備について訓示する警察庁の露木康浩長官＝20日午前、大阪府警本部来年4月開幕の2025年大阪・関西万博の会場を視察するため、大阪府を訪れている警察庁の露木康浩長官は20日、開催地を管轄する大阪府警の本部（大阪市）で警備担当者らに訓示し、激励した。来年10月までの開催期間中には約2800万人の来場が見込まれ、警備や交通、雑踏事故対策の徹底が必要となる。露木氏は19日に大阪市此花区の人工島・夢洲