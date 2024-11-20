【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■ムビチケ前売り券の発売開始は、11月22日！ NCT DREAMにとって2作目となる映画『NCT DREAM Mystery Lab: DREAM( )SCAPE in Cinemas』の日本公開が、12月11日(水) に決定した。 併せて、本作のポスタービジュアルが初解禁。ムビチケ前売り券の発売開始が11月22日に決定し、劇場限定の特典も公開された。 本作は、NCT DREAMの3度目のワールドツアー『THE DREAM SHOW