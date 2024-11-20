■スキズ・ヒョンジン、バッグもしっかりOasis仕様 【写真】爆イケの革ジャケット姿で東京を楽しむStray Kidsヒョンジン Stray Kids（ストレイキッズ）のHyunjin（ヒョンジン）が、Instagramを更新。東京の街を楽しむ様子をアップし、話題を集めている。 Stray Kidsは11月14日、16日、17日にかけてワールドツアーの日本公演『Stray Kids World Tour ＜dominATE JAPAN＞』を東京ドームで開催。その出演の合間