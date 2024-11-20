長谷川工は、2024年12月3日(火)に、自宅、店舗、イベントなどで使用可能な折りたたみ脚部伸縮ポータブルDJテーブル「DJH-100」を発売します。 長谷川工折りたたみ脚部伸縮ポータブルDJテーブル「DJH-100」  品番：DJH-100天板高さ：65〜96cm天板寸法：100×42cm質量：8.0kg最大使用質量：100kg※天板に乗ることはできません。本体価格(税込)：28,600円発売日：OTAIR