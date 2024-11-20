T・ヘルナンデスのFA市場価値がさらに高まるかもしれない(C)Getty ImagesドジャースからFAになっているテオスカー・ヘルナンデスが現地時間11月19日（日本時間20日）、クオリファイング・オファー（QO）を拒否したと海外記者が報じ、その後、大リーグ選手会が正式に発表した。【動画】優勝セレモニーで涙！T・ヘルナンデスが大観衆の声援に感極まる全米野球記者協会所属のフランシス・ロメロ記者は自身のXで「驚きはない。情報