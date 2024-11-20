【PlayStation Portal リモートプレーヤー：システムソフトウェアアップデート】 11月20日 配信開始 ソニー・インタラクティブエンタテインメントは11月20日、プレイステーション 5用「PlayStation Portal リモートプレーヤー」において、新たなシステムソフトウェアアップデートの配信を開始した。 今回のアップ