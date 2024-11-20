STUDIO3では、12月に一周忌を迎える八代亜紀さんのファンに向けたメモリアルグッズ「昭和プレイヤー」を12月20日に発売します。 STUDIO3「昭和プレイヤー」 《昭和プレイヤー八代亜紀、石原裕次郎バージョン各商品概要》◆価格：各19,800円(税込)◆レコード枚数：《八代亜紀》10枚(全16曲入り1枚、2曲入り8枚、空1枚※)《石原裕次郎》10枚(全15曲入り1枚、2曲入り6枚、3曲入り1枚、空2枚※)※空レコー