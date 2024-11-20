将棋のALSOK第74期王将戦（スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社主催）は20日午前10時、東京都渋谷区の将棋会館で挑戦者決定リーグの最終一斉対局が始まった。カードは以下の通り（▲は先手、△は後手）。▲永瀬拓矢九段（32）―△近藤誠也七段（28）（4勝1敗）（3勝2敗）△広瀬章人九段（37）―▲西田拓也五段（33）（3勝2敗）（4勝1敗）△羽生善治九段（54）−▲佐々木勇気八段（30）