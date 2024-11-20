農村の変化を見守る樹齢千年の桑の古木群中国山東省夏津県6日、山東省徳州市夏津県の黄河故道森林公園にある桑の古木群。（徳州＝新華社記者/蕭海川）【新華社済南11月20日】中国山東省徳州市夏津県の黄河故道森林公園で6千ムー（400ヘクタール）を超える桑の古木林がこのほど、緑や黄色を織り交ぜながら秋色に染まった。同県西閆廟（えんびょう）村の村民、閆発剛（えん・はつごう）さんは「この辺りで一番古い