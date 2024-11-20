ナンバー3の逮捕で全容解明なるか──。【写真】「JPドラゴン」ナンバー3が逮捕…ルフィグループが“黒幕”とつながったきっかけとは？警視庁捜査2課は19日、フィリピンを拠点とする元暴力団員らの犯罪集団「JPドラゴン」幹部の小山智広容疑者（50）ら男3人を日本に移送し、窃盗容疑で逮捕した。小山容疑者は2019年、東京都内の50代女性のキャッシュカードを使い、現金70万円を詐取。犯行後、フィリピンに高飛びしていた。「