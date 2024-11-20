中国とＡＰＥＣ加盟国間の貿易額、１〜１０月は過去最高更新第7回中国国際輸入博覧会でジェトロが設置した日本のペット関連製品やサービスを集中的に展示するブース。（11月8日撮影、上海＝新華社記者/陳愛平）【新華社北京11月20日】アジア太平洋経済協力会議（APEC）はアジア太平洋地域で最もレベルが高く、分野が広く、影響力を持つ経済協力メカニズムである。中国税関総署は13日、今年1〜10月の中国とAPEC加盟国間の貿易額が