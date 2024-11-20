とんかつ専門店「かつや」は11月22日、「ど真ん中ベーコンエッグソースカツ丼」を発売する。税込759円。【関連記事】かつや･からやま「買って 食べて キャンペーン」開催、ホームセンタームサシ･ビバホームと相互でクーポン割引券を配布/アークランドSHD×アークランズ一部店舗を除く国内のかつや店舗で販売する。期間限定で、食材が無くなり次第終了する。店舗により価格が異なる場合がある。「ど真ん中ベーコンエッグソースカツ