デビュー50 周年を迎えた⼥優・歌⼿の島⽥歌穂が20⽇、⾃⾝初のディズニー公式カバーアルバム「島⽥歌穂・シングス・ディズニー」をリリースする。島田に新作への思いなどを聞いた。 【写真】「島⽥歌穂・シングス・ディズニー」のジャケット ディズニーファンから愛されるクリスマスの名曲を新たなアレンジで録⾳した「