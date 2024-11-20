FANTASTICSの木村慧人、THE RAMPAGEの長谷川慎が、発売中の『週刊少年サンデー』52号（小学館）の表紙＆巻頭グラビアに登場している。【表紙カット】バキバキの肉体美を披露した木村慧人、長谷川慎陰キャ高校生の復讐譚である、総合格闘技MMAを題材にした人気漫画『レッドブルー』（『週刊少年サンデー』連載中）が12月17日よりMBS・TBSドラマイズム枠で実写化する。同作で鈴木青葉を演じる木村と岩瀬三之助を演じる長谷川が本