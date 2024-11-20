大リーグは19日（日本時間20日）、40人枠の登録期限を迎え、ドジャースは左腕のジャック・ドライヤー（25）を枠に追加した。MLBには、才能あるマイナーリーガーが入団した球団で長年埋もれてしまうことを防止するための「ルール5ドラフト」制度がある。対象になる選手はメジャー契約の40人枠に未登録で、選手が契約を結んだ時点で18歳か、それ以下の場合は契約から5シーズンが経過していること。あるいは契約時に19歳か、それ