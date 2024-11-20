俳優の竹内涼真（３１）が２０日に自身のインスタグラムを更新し、ドラマのオフショットを披露した。ＡｍａｚｏｎＰｒｉｍｅＶｉｄｅｏで配信されたオリジナルドラマ「龍が如くＢｅｙｏｎｄｔｈｅＧａｍｅ」で主演を務めた竹内。「＃龍が如く＃ｌｉｋｅａｄｒａｇｏｎ＃栗」とハッシュタグをつけ、劇中の姿をアップした。「栗の季節だな」とつづり、商店街の店で栗を品定めする姿を見せた。竹内はこの作品のた