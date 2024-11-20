20日午前、iznaが「2024 MAMA AWARDS」のため、仁川（インチョン）国際空港を通じて日本へ出国した。彼女たちは、京セラドーム大阪で開催される「2024 MAMA AWARDS」で初めてステージを披露する。※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。・「I-LAND2」から誕生したizna、デビュー曲の一部とポイントダンスを公開・izna、タイトル曲「IZNA」MV予告映像を公開…中毒性