女子バスケットボールWリーグの選手だった児玉楓さん（26）は、山梨県南アルプス市を練習場所にするバスケットボールスクール「I is I」を8月に開校させた。読み方は、「I」が三つで「アイ・スリー」。文法的には正しくないが、語感のかっこよさにこだわり、「私は私」「さらになりたい自分になる」という意味を込めた。指導する児玉楓さん（右）=2024年11月11日、山梨県甲斐市神戸市出身。母がバスケ名門高校の選手だったこと