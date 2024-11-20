中国新疆・ウルムチ国際空港、年間旅客数が２５００万人超すウルムチ国際空港で列を作る乗客。（資料写真、ウルムチ＝新華社配信）【新華社ウルムチ11月20日】中国新疆ウイグル自治区ウルムチ地窩堡国際空港の今年の旅客数は11月16日時点で前年同期比10.8％増の延べ2502万7千人に達した。2500万人突破は2023年より44日早かった。航空機の発着回数は6.5％増の16万8千回、貨物・郵便物取扱量は50.9％増の20万1千トンだった。同空