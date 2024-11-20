20日午前、TREASUREが「2024 MAMA AWARDS」のため、仁川（インチョン）国際空港を通じて日本へ出国した。TREASUREは、22日に日本・大阪の京セラドーム大阪で開催される「2024 MAMA AWARDS」に出演する。※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。・【PHOTO】TREASURE「第1回 KOREA GRAND MUSIC AWARDS」フォトウォールに登場・TREASURE、年末のカムバックを発表…明日