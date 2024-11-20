雲岡石窟で文化融合の美に触れる中国山西省7日、多くの観光客が訪れた雲岡石窟。（太原＝新華社記者/楊晨光）【新華社太原11月20日】中国山西省大同市中心部から西に約16キロの雲岡石窟は、武周山の南側を東西約1キロにわたり開削した石窟群で、1500年以上の歴史を持つ。主要石窟45カ所、彫像5万9千体余りが現存し、中国内外と各民族の文化、仏教芸術と石刻芸術の宝庫となっている。1961年に中国の第1次全国重点文物保護単位