Microsoftが、Microsoft Azure上に展開するクラウドPC「Windows 365」専用デバイス「Windows 365 Link」を発表しました。2025年4月から一部の市場で349ドル(約5万4000円)で一般販売される予定です。Windows 365 Link-the first Cloud PC device - Windows IT Pro Bloghttps://techcommunity.microsoft.com/blog/windows-itpro-blog/windows-365-link%E2%80%94the-first-cloud-pc-device-for-windows-365/4302687Windows 365 リンク