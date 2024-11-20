兵庫県知事選挙で再選した斎藤元彦知事によるパワーハラスメントなどの疑惑を調査する兵庫県議会の「百条委員会」委員・竹内英明県議（ひょうご県民連合）が18日、議員辞職願を議長に提出し、受理された。議員辞職した竹内英明県議（写真中央）〈2024年8月30日 兵庫県議会・百条委開催時〉「一身上の都合」が理由とされるが、関係者によると、「NHKから国民を守る党」党首・立花孝志氏から、竹内氏を誹謗中傷するコメントがSNS