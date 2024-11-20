女優土屋太鳳（29）の姉、土屋炎伽（32）が20日、インスタグラムを更新。CMで姉妹共演を報告した。「本日から#アパマンショップ新CMが公開されます」と切り出し「昨年に続き姉妹で出演させていただくことができ、感謝の気持ちでいっぱいです！！」と報告。そして姉妹ツーショットの写真をアップ。「今回はいくつかのバージョンがあるので楽しんで見ていただけたら嬉しいです」とつづった。土屋の報告に対し「たおちゃん、炎伽さ