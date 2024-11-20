2026年北中米で開催されるW杯のアジア最終予選第6戦が終了。グループCの日本は唯一の負けなしでW杯出場に王手をかけています。18チームが6チームずつ3グループに分かれて争う最終予選では、各グループ上位2チームが本大会出場決定、各3・4位はアジア・プレーオフに回ることになります。本大会の出場チーム拡大により、アジアの出場枠は4.5から8.5に増加しています。グループCでは日本が独走を続けます。アウェーでの中国戦、前半攻