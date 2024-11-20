Andreas RinkeSarah Marsh[ベルリン １９日 ロイター] - 支持率が低迷しているドイツのショルツ首相に対して、来年２月に予定されている総選挙で社会民主党（ＳＰＤ）の首相候補を降りるよう圧力が高まっている。ＳＰＤ内部ではショルツ氏よりも人気の高いピストリウス国防相を支持する声が強まっている。１８日にはノルトライン・ヴェストファーレン州の議員２名がショルツ氏の立候補に疑問を呈した。ＳＰＤの首相候補の正