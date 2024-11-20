20日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝154円台後半で取引された。午前10時現在は前日比36銭円安ドル高の1ドル＝154円89〜94銭。ユーロは72銭円安ユーロ高の1ユーロ＝164円17〜27銭。前日19日夜は、ロシアによるウクライナ侵攻を巡って緊張が高まり、投資家のリスク回避姿勢から円買いが進んだ。20日の東京市場はその反動で一転して円売りがやや優勢だった。外為ブローカーは「今後さらに緊張が高まり、再び円買い