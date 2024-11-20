[ワシントン １９日 ロイター] - トランプ次期米大統領は、プロレス団体「ＷＷＥ」の元最高経営責任者（ＣＥＯ）で政権１期目に中小企業局長を務めたリンダ・マクマホン氏を教育長官に指名すると発表した。トランプ氏は選挙戦で教育省廃止を公約に掲げていた。マクマホン氏は、商務長官候補に挙がっていたが、トランプ氏は１９日、金融サービス企業キャンター・フィッツジェラルドのハワード・ラトニック最高経営責任者（ＣＥＯ）