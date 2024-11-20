神戸・北野の異人館「うろこの家」に飾られた大谷翔平選手の記録を祝う「世相サンタ」＝20日午前神戸・北野の異人館「うろこの家」で20日、1年間の話題や流行をサンタクロース人形で表す冬の恒例イベント「世相サンタ」が登場した。展示は12月25日まで。今年は米大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手がヒット時にする、両手と左足を上げ上体を傾けるエクササイズ「キケポーズ」をしている。愛犬のデコピンと一緒に前人未到の「5