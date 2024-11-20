[上海 ２０日 ロイター] - 中国人民銀行（中央銀行）は２０日、銀行貸出金利の指標となる最優遇貸出金利（ローンプライムレート、ＬＰＲ）を予想通り据え置いた。１年物ＬＰＲは３．１％に、５年物ＬＰＲは３．６％に、それぞれ据え置いた。ロイターが市場参加者２８人を対象に今週実施した調査では、全員が据え置きを予想していた。中国の新規・既存融資は主に１年物ＬＰＲに基づいており、５年物ＬＰＲは住宅ローン金利に影響す