◇明治神宮大会高校の部1回戦東洋大姫路10―0聖光学院（2024年11月20日神宮）高々と舞い上がった打球が左翼ポールに直撃すると、満面の笑みでダイヤモンドを一周した。東洋大姫路の5番・高畑知季内野手（2年）は初回2死一、二塁から決勝の先制3ランを放ち5回コールド勝ちに貢献。高校初本塁打を全国の舞台で放ち「（高校で）ホームランを打ったことがなかったので。打ったことはないですけど入ったと思いました」と喜ん