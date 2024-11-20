米国防総省は19日、オースティン国防長官の訪問先のラオスでの米中国防相会談を中国側に提案したが、調整できなかったと明らかにした。オースティン氏と中国の董軍国防相は、ラオスで開かれる東南アジア諸国連合（ASEAN）に日米豪印中ロなどを加えた拡大ASEAN国防相会議（ADMMプラス）にそれぞれ参加する予定で、米側は会談を呼びかけていた。米国防総省のシン副報道官は会見で、「残念ながら（ラオスへの）外遊中に（会談を