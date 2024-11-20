韓国の女性5人組RESCENE（リセンヌ）が、12月7日に初の日本での公式イベントを実施する。場所は東京タワーの「RED°TOKYO TOWER 5F SKY STUDIUM」で、デビューシングル「Re:Scene」のタイトル曲「UhUh」を含む9曲を披露予定。公演後は来場者とふれあう「お見送り会」も実施する。韓国のテレビ局JTBCは19日「リセンヌ、東京タワーで日本デビュー公演」のタイトルで「東京の象徴でもあるランドマークタワーの東京タワーでデビュー