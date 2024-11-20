【「ブルーロック」第284話】 11月20日 公開 価格：90ポイント（マガポケ） 講談社は、マンガ「ブルーロック」第284話「魂」をアプリ「マガジンポケット（マガポケ）」にて11月20日に公開した。価格は90ポイント。 「ブルーロック」は悲願“W杯優勝”のために、ゴールに飢え、勝利に渇き、試合を一変させる革新的な“1人”を作る