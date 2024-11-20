【第184話】 11月20日 公開 集英社はマンガ「チェンソーマン 第二部」第184話「走れデンジ」を「少年ジャンプ＋」にて11月20日に公開した。 第184話「走れデンジ」では現実から逃げ、湖の周りを走るデンジの姿が描かれる。理性を失わずに保つことができるのか。次回のエピソードは1週間後の11月27日に配信予定となっている。 【最新話】 □「チェンソ&