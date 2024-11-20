２０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５４円９２銭前後と前日の午後５時時点に比べて４０銭弱のドル高・円安となっている。 １９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５４円６６銭前後と前日に比べて横ばい。ウクライナとロシアを巡る地政学リスクの高まりから日本時間夕方には１５３円２９銭まで下押す場面もあったが、ロシアのラブロフ外相が「核戦争が起