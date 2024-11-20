ＳＰＫが３日続伸している。１９日の取引終了後、「ＢＬＩＴＺ」ブランドで自動車用チューニングパーツの製造・販売を手掛けるブリッツ（東京都西東京市）の全株式を１１月２０日付で取得し子会社化すると発表しており、好材料視されている。 ブリッツのブランド力や製品開発力と、ＳＰＫのグローバルな販売網や調達力を合わせることで相乗効果を高め、グループの事業価値を更に向上させるのが狙い