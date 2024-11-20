東京ガスは急伸。米投資ファンドのエリオット・インベストメント・マネジメントが１９日付で関東財務局に提出した大量保有報告書で、東ガス株の保有割合が５．０３％と新たに５％を超えたことが判明。これを受けて思惑的な買いが入っている。 保有目的は「投資。なお、状況等に応じ、発行会社及び／又はその関係会社との間で議論を行い、又はこれらに対して重要提案行為等を行うこと」としている。報告義務発生日は１１月１