プレステージ・インターナショナルが反発している。１９日の取引終了後、自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。上限を７５万株（発行済み株数の０．５９％）、または５億円としており、取得期間は１２月２日から来年２月１５日まで。同社では２５年３月期からの中期経営計画で自社株の取得を通じた総株主還元として「３年目までに総還元性向７０％以上」を目標として掲げており、この基本方針に則り