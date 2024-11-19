宇多田ヒカルがこれまでに開催した9つのライブを一挙上映するイベント「HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES in cinema」で、最新ライブ「SCIENCE FICTION TOUR 2024」の衣装展示が決定した。イベントは11月20日に開かれる大阪会場のなんばパークスシネマを皮切りに、愛知、東京、北海道、宮城、福岡の全6会場を巡回。会場ではスパイバー（Spiber）が提供し、デザイナー宮前義之が率いる「エイポック エイブル イッセイ ミヤケ（A-POC