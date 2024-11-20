タレントのキャシー中島（72）が20日、自身のインスタグラムを更新。2009年7月7日に肺がんのため29歳の若さで亡くなった長女で歌手の七奈美さんの誕生日を迎え、思いを記した。歌手として活動していた長女・七奈美さん。09年2月、せきなどの症状から病院を受診したところ肺がんが見つかり、7月に家族が見守る中、天国へと旅立った。この日は七奈美さんの45回目の誕生日。中島は「ななちゃん、お誕生日おめでとう今日で45歳