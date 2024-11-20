欧勝海大相撲の西十両14枚目、欧勝海（23）＝本名深沢成矢、石川県出身、鳴戸部屋＝が九州場所11日目の20日、休場した。初日から9連勝と好調で、10日目の剣翔戦で初黒星を喫したものの、十両優勝争いに加わっていた。欧勝海の休場は序二段時代の2022年名古屋場所以来で7度目。11日目の対戦相手、紫雷は不戦勝。今場所の十両以上の休場者は横綱照ノ富士らに続いて4人目（再出場の十両東白龍を含む）。