5人組グループ・Aぇ! groupが、阪急百貨店が運営する全国スイーツ宅配サービス「CAKE LINK」のイメージキャラクターに就任した。今年のクリスマスケーキは“えぇ”日に思いを届ける。【動画】わちゃわちゃじゃんけんも！ケーキを美味しそうに食べるAぇ! groupクリスマスを目前に控え、クリスマスケーキの需要拡大とブランドの認知促進を目的に、阪急阪神百貨店が運営する、デパ地下のおいしさを全国に届けるスイーツ宅配サービ