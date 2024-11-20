北海道江別市で男子大学生が集団暴行をうけて死亡した事件で、警察はきょう（2024年11月20日）、アルバイト従業員の少年（16）とアルバイト従業員の少年（18）を強盗・詐欺・詐欺未遂・窃盗の疑いで再逮捕しました。 江別市内の公園で長谷知哉さんが暴行をうけ死亡し、6人が傷害致死容疑で逮捕された事件では、長谷さんと交際していた八木原亜麻容疑者ら女2人と17歳と18歳の少年2人が、強盗などの疑いですでに再逮捕されていま