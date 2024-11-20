メフメト・オズ氏＝２０２２年５月１６日、米ペンシルベニア州ベルブルー/Rachel Wisniewski/Bloomberg/Getty Images（ＣＮＮ）トランプ次期米大統領は１９日、医師のメフメト・オズ氏を新政権の公的医療保険責任者に選出したと発表した。メディケア（高齢者向け医療保険）及びメディケイド（低所得層向け医療保険）のサービスを提供するセンターの統括を担う。トランプ氏は声明で、「オズ氏のことは長年知っている。彼なら米国に